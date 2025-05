Furto in casa trovano poco oro e si portano via tutti i vestiti

A Pavia, il 23 maggio, un furto in casa ha sorpreso i residenti, lasciando poco oro ma portando via tutti i vestiti. L'anomalo bottino, denunciato alla polizia, sta motivando le indagini in corso. La vicenda si è verificata in viale Sicilia, lungo il Naviglio, sollevando curiosità e preoccupazione tra i cittadini per la singolare modalità del furto.

Pavia, 25 maggio 2025 - Non solo l'oro, anche tutti i vestiti. √ą l'anomalo bottino di un furto in abitazione scoperto nella tarda serata di venerd√¨ 23 maggio e denunciato alla polizia, che sta procedendo con le indagini. √ą successo in viale Sicilia, la strada che costeggia il Naviglio sulla sponda sinistra tra viale Campari e viale Partigiani. Il padrone di casa era uscito nel pomeriggio ed √® rientrato poi solo in nottata, trovando la porta d'ingresso forzata e tutte le stanze a soqquadro. I ladri hanno per√≤ concentrato il loro interesse in particolare nella camera da letto, dove in un cassetto hanno trovato qualche oggetto in oro, per un valore modesto, che non li ha evidentemente soddisfatti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Furto in casa, trovano poco oro e si portano via tutti i vestiti

