Furto e tentata estorsione ad un infermiere dello Spaziani

Grave episodio di microcriminalità si è verificato all'Ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone, dove un infermiere in servizio al triage del pronto soccorso ha subito il furto del proprio telefono cellulare. Mentre lavorava, l'operatore sanitario ha notato la mancanza del dispositivo e, insospettito, ha deciso di avviare delle indagini per capire l'accaduto, scoprendo un tentativo di estorsione legato al furto.

