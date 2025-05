Furti e scippi in città | fermato il ladro seriale

Un ladro seriale marocchino di 25 anni, con precedenti e irregolare sul territorio, è stato arrestato dalla polizia di Trento. Accusato di furti, rapine e ricettazione commessi nel corso dell’ultimo mese, è stato fermato durante un controllo nelle prime ore del mattino. L'intervento rappresenta un importante passo nella lotta ai furti e agli scippi in città, garantendo maggiore sicurezza per i cittadini.

Un marocchino di 25 anni, con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato dalla polizia di Trento per furto aggravato, rapina e ricettazione: tutti fatti commessi nell'arco dell'ultimo mese in città. Lo hanno fermato a seguito di un controllo fatto durante le prime ore.

