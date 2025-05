Furti e degrado nel parcheggio Amts di Corso Sicilia i residenti chiedono interventi

Furti e degrado nel parcheggio AMTS di Corso Sicilia: i residenti lanciano un appello urgente per interventi. Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta del Comitato dei residenti, presieduto dall'avvocato Ivan Maravigna, indirizzata all’Amts e al sindaco Enrico Trantino. Nella missiva si evidenzia la preoccupazione per lo stato di insicurezza e abbandono che caratterizza questa importante infrastruttura, che dovrebbe garantire un servizio sicuro per la comunità .

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta del Comitato dei residenti di Corso Sicilia, presieduto dall'avvocato Ivan Maravigna e indirizzata all'Amts ed al sindaco Enrico Trantino, che lamentano "lo stato di degrado e insicurezza che affligge il parcheggio di Corso Sicilia, un'infrastruttura di...

