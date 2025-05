Fuori Goliarda Sapienza tra vita autentica e libertà presunta

"Fuori", diretto da Mario Martone, esplora i confini tra vita autentica e libertà presunta, ambientato tra Italia e Francia nel 2025. La pellicola, interpretata da Valeria Golino e Matilda De Angelis, mette in scena un viaggio tra emozioni, desideri e scelte esistenziali, riflettendo sulle sfumature della libertà e dell’identità umana. Un film intenso, che invita a interrogarsi sul senso di autenticità e sui limiti della libertà individuale.

Titolo: Fuori. Titolo originale: Fuori. Regia: Mario Martone. Paese di produzione anno durata: Italia, Francia 2025 115 min.. Sceneggiatura: Mario Martone, Ippolita Di Majo. Fotografia: Paolo Carnera. Montaggio: Jacopo Quadri. Suono: Valerio Vigliar. Cast: Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna, Antonio Gerardi, Francesco Gheghi. Produzione: Rai Cinema, Indigo Film, The Apartment, SRAB Films, Fremantle. Distribuzione: 01 Distribution. Programmazione: Capitol Bergamo, UCI Cinemas Orio, Starplex Romano di Lombardia, Arcadia Stezzano, Treviglio Anteo spazioCinema. “Quelle donne, a Rebibbia, stanno dentro anche quando stanno fuori... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

