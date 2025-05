Fugge in auto dalla polizia e si schianta contro un palo Muore albanese di 38 anni

Un uomo albanese di 38 anni ha perso la vita a Nettuno, Roma, dopo aver cercato di sfuggire alla polizia alla guida di un'auto. Sabato sera, intorno alle 20.30, durante un tentativo di fuga a forte velocità, l'auto del 38enne si è schiantata contro un palo nei pressi di Tre Cancelli, causando il tragico incidente. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione.

Un 38enne albanese, al volante di un'auto, √® morto dopo essersi schiantato contro un palo mentre fuggiva dalla polizia. E' accaduto in localit√† Tre Cancelli a Nettuno (Roma). Secondo una prima ricostruzione della polizia, sabato sera intorno alle 20.30, due auto sono passate a forte velocit√† davanti a due pattuglie di agenti in borghese. Una pattuglia si √® dunque messa all'inseguimento della prima auto, fermata poco dopo con a bordo un 26enne italiano. ¬† ¬† ¬† La seconda pattuglia ha, invece, inseguito la seconda auto, una Cinquecento, che √® scappata fino a imboccare una strada dissestata e sterrata... 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Fugge in auto dalla polizia e si schianta contro un palo. Muore albanese di 38 anni

Approfondisci con questi articoli

Nettuno, fugge da polizia e si schianta contro palo: morto 38enne, nell’auto 25 kg di cocaina

Nettuno, Tre Cancelli: alle 20.30, una volante della polizia ha inseguito due auto in fuga. Uno dei veicoli, guidato da un uomo di 38 anni, si è schiantato contro un palo e è deceduto.

Milano, ragazzo di 21 anni fugge in moto dalla polizia e si schianta contro un palo: morto in ospedale, parenti in rivolta

Questa mattina a Milano, un ragazzo di 21 anni in fuga dalla polizia a bordo di una moto ha perso il controllo, schiantandosi contro un palo.

Milano, ragazzo di 21 anni fugge in moto dalla polizia e si schianta contro un semaforo: morto in ospedale, parenti in rivolta

Questa mattina a Milano, un giovane di 21 anni ha tentato di sfuggire a una pattuglia in moto, cambiando improvvisamente direzione e finendo per schiantarsi contro un semaforo.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nettuno, fugge in auto dalla polizia e si schianta contro un palo. Muore albanese di 38 anni

Secondo iltempo.it: Un 38enne albanese, al volante di un'auto, è morto dopo essersi schiantato contro un palo mentre fuggiva dalla polizia. E' accaduto in ...

Scappa in auto dalla polizia e si schianta contro un palo: morto un 38enne a Nettuno

Da fanpage.it: Inseguimento a Nettuno, nel litorale a sud della capitale, finito in tragedia: 38enne fugge dalla polizia e si schianta contro un palo ...

Non si ferma all'alt della polizia e si schianta contro un palo: morto 38enne. Trasportava 25 chili di cocaina

Come scrive msn.com: Un 38enne albanese, al volante di un'auto, è morto dopo essersi schiantato contro un palo mentre fuggiva dalla polizia. È accaduto ieri sera (24 maggio) in località ...

Sperona la polizia stradale per protesta