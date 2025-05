Freddie Mercury figlia segreta svelata dopo 48 anni | un rapporto di amore e riservatezza raccontato in un libro in uscita

Una verità sorprendente emerge dopo quasi cinquant'anni: Freddie Mercury, il carismatico leader dei Queen, avrebbe avuto una figlia segreta negli anni '70. Questa scoperta, raccontata nel libro "Love, Freddie" della giornalista Lesley-Ann Jones, svela un rapporto di amore e riservatezza che ha segnato la vita del leggendario artista. L'uscita del libro, prevista per questo autunno, promette di rivelare dettagli inediti sulla vita di Mercury.

Una verità nascosta per quasi mezzo secolo è finalmente venuta alla luce: Freddie Mercury, il leggendario frontman dei Queen, avrebbe avuto una figlia segreta negli anni ’70. A rivelarlo è il libro Love, Freddie, in uscita questo autunno, scritto dalla giornalista britannica Lesley-Ann Jones, nota per le sue biografie di icone del rock. La donna, identificata solo con l’iniziale “B” per tutelare la sua privacy, ha oggi 48 anni, vive in Europa con la sua famiglia e lavora come medico. Secondo quanto emerge dal volume, “B” sarebbe nata nel 1976 da una relazione tra Mercury e la moglie di un suo amico, un evento tenuto nascosto a tutti tranne che ai familiari più stretti del cantante, ai membri dei Queen e alla storica compagna Mary Austin... 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it