Franco Pellizotti avverte la crescente tensione in ammiraglia durante la terza settimana del Giro d’Italia, caratterizzata da distacchi non eccessivi. Nella quindicesima tappa, Antonio Tiberi ha affrontato difficoltà, accumulando un ritardo di 1’30” dal gruppo principale. Tuttavia, grazie all'instancabile supporto dei suoi compagni di squadra, è riuscito a rientrare, mentre il capitano della Bahrain-Victorious ha cercato di dare il massimo per scollinare.

Antonio Tiberi ha faticato nella prima parte della quindicesima tappa del Giro d’Italia e ha accusato un ritardo di 1’30” dal gruppo principale, ma grazie all’encomiabile lavoro dei propri compagni di squadra è riuscito a rientrare. Il capitano della Bahrain-Victorious ha provato a lasciarsi alle spalle la caduta di ieri e in salita è parso in crescendo di condizioni, riuscendo tra l’altro a recuperare una posizione e a portarsi al settimo posto. Franco Pellizotti, direttore sportivo della Bahrain Victorious, ha fatto un punto della situazione ai microfoni della Rai: “ All’inizio c’era tensione in ammiraglia, i ragazzi sono stati bravissimi... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Franco Pellizotti: “C’era tensione in ammiraglia. Terza settimana con distacchi non grandissimi…”

