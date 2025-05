Franco Mirabelli | Ho la Sla e sul fine vita voglio scegliere Alla destra dico che non è ideologia occuparsi di libertà delle persone

Franco Mirabelli, 65 anni, affetto da SLA, ha deciso di affrontare la malattia con lucidità e determinazione. Nel 2022 ha iniziato a riscontrare difficoltà di equilibrio e respirazione, confrontandosi con una condizione che ogni giorno cambia e sfida. La sua scelta di voler avere il controllo sul fine vita riflette il desiderio di libertà e dignità, valori fondamentali che non devono essere mai sacrificati.

“Era il 2022. Avevo cominciato a riscontrare problemi di equilibrio, facevo fatica a camminare e a respirare. Poi ho avuto il responso. È una malattia che ogni giorno ti toglie qualcosa. O ti rassegni, oppure la affronti cercando di fare quel che riesci”. Così Franco Mirabelli, 65 anni, vicecapogruppo al Senato del Pd, racconta a Repubblica la scoperta di essere malato di Sla. L’ultima volta che è andato in Parlamento, racconta esprimendosi attraverso un lettore ottico e una voce metallica generata dal computer, era il dicembre 2022 e “non potevo sapere che sarebbe stata l’ultima”. Oggi è immobilizzato, muove un po’ solo le mani... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Franco Mirabelli: “Ho la Sla e sul fine vita voglio scegliere. Alla destra dico che non è ideologia occuparsi di libertà delle persone”

Argomenti simili trattati di recente

Il senatore Mirabelli e la vita con la Sla: «Sarò io a scegliere, non è ideologia occuparsi della sofferenza»

Nel 2022, il senatore Mirabelli ha condiviso il suo dolore e la battaglia contro la SLA, malattia che quotidianamente toglie qualcosa di sé.

Liliana Resinovich, parla il tecnico Molinari: “Sulla vertebra ho detto la verità, non copro nessuno”

Liliana Resinovich e il tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari si trovano al centro di una controversia.

Memorial Franco Chignoli: torneo-evento internazionale a Casnate

Il Memorial Franco Chignoli, torneo-evento internazionale che si svolge a Casnate (Como), celebra la crescita esponenziale di una manifestazione nata solo quattro anni fa.

Cosa riportano altre fonti

Il senatore Mirabelli e la vita con la Sla: «Sarò io a scegliere, non è ideologia occuparsi della sofferenza»

Come scrive msn.com: L'intervista del senatore Pd a Repubblica: «Per ora dico che non è finita finché non è finita, mi addormento pensando a cosa farò domani. Ma voglio avere la possibilità di scegliere» L'articolo Il sen ...

Mirabelli: “La mia vita con la Sla non è finita ma sarò io a scegliere”

Scrive repubblica.it: Il vicecapogruppo Pd al Senato sulla malattia: “La mente funziona tutta. Quando sogno mi sogno com’ero prima. Esco poco: troppe ...

Franco Mirabelli e la lotta contro la Sla: “Non mi rassegno, faccio politica finché posso scegliere”

Si legge su msn.com: Ormai riesce a esprimersi solo attraverso un computer, scrive con un lettore ottico. Il vicecapogruppo al Senato del Pd: «Per ora dico che non è finita finché non è finita, ma voglio avere la possibil ...

Battiato, Radiodervish, Consoli, Alice - Auditorium Parco della Musica Roma 25/06/2010 Tg2