Francia un altro blackout dopo Cannes incendiata cabina elettrica a Nizza in 45mila senza elettricità corrente poi ripristinata

La Francia torna a sperimentare blackout diffusi, questa volta in Costa Azzurra. Nella notte, una cabina elettrica incendiata a Nizza ha lasciato senza corrente circa 45.000 persone, ripristinando il servizio solo dopo alcune ore. Si tratta di un ennesimo episodio che segue il blackout di Cannes, evidenziando criticità nel sistema energetico francese e preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture.

Un nuovo blackout colpisce la Francia, stavolta in Costa Azzurra, a Nizza, dove nella notte è stata incendiata una centralina elettrica Un altro blackout dopo Cannes in Francia. Stavolta, a Nizza, dove nella notte è stata incendiata una cabina elettrica, lasciando per qualche ore 45mila perso 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Francia, un altro blackout dopo Cannes, incendiata cabina elettrica a Nizza, in 45mila senza elettricità, corrente poi ripristinata

Argomenti simili trattati di recente

Un decreto dopo l’altro e la libertà vacilla

Un decreto dopo l'altro, la libertà è in pericolo. Giovanni Giolitti, nel definire il fascismo come “roba che deve sfogarsi”, non solo sbagliava nelle sue previsioni, ma creava un alibi.

Sinner è in finale a Roma, rimonta furiosa contro Paul! Jannik domina dopo il blackout nel 1º set

Jannik Sinner conquista la finale agli Internazionali d'Italia con una straordinaria rimonta su Tommy Paul.

Biasin sentenzia: «Il biennio di Giuntoli a Torino non è stato all’altezza, un errore dopo l’altro. La Juve non ha fatto grandi affari, anzi…»

Fabrizio Biasin ha commentato il biennio di Cristiano Giuntoli alla Juventus, definendolo deludente e segnato da errori.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Francia, blackout e sabotaggio alla rete elettrica: allarme sicurezza in Costa Azzurra

Segnala msn.com: (Adnkronos) - Nuovo sabotaggio alla rete elettrica in Costa Azzurra. Le autorità hanno annunciato un rafforzamento della sicurezza attorno ai siti strategici dopo che un incendio doloso ha colpito nel ...

Nizza, incendio «doloso» a centralina elettrica, 45.000 case al buio: nuovo sabotaggio in Costa Azzurra dopo il blackout di Cannes

Secondo msn.com: Nuovo apparente sabotaggio a un un impianto elettrico nel sud-est della Francia, dopo quelli che ieri hanno messo in pericolo di blackout il Festival ...

Blackout a Cannes e nel sud est della Francia, Festival senza elettricità per un possibile incendio doloso

virgilio.it scrive: Festival di Cannes senza corrente a poche ore dalla cerimonia di chiusura della 78esima edizione: blackout causato da un incendio doloso ...

Cosa succede quando avviene un #blackout? E come fa a tornare la luce dopo? #scienze #energia