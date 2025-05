Francia | regista cinese Bi Gan vince il Premio speciale al 78esimo Festival di Cannes

Il regista cinese Bi Gan ha conquistato il Premio speciale al 78º Festival di Cannes con il suo film epico "Resurrection". Nel suo discorso, ha ringraziato il Festival, il cast e tutti coloro che hanno reso possibile questa trasposizione cinematografica. Un riconoscimento importante che sottolinea il talento e la forza creativa di Bi nel panorama cinematografico internazionale.

Il regista cinese Bi Gan ha vinto ieri il Premio speciale al 78esimo Festival di Cannes per il suo film di fiction epico Resurrection, conosciuto in cinese come Kuang Ye Shi Dai. Nel suo discorso di accettazione, Bi ha ringraziato il Festival e il suo cast. Ha inoltre espresso la sua gratitudine a tutti coloro che hanno costantemente contribuito allo sviluppo del cinema. Resurrection, diretto dal 35enne Bi Gan, ha debuttato nella tarda notte di giovedi’. Bi ha usato questo film di due ore e quaranta minuti per mostrare il suo amore per il cinema, iniziando il film con uno stile da film muto. Gli organizzatori del festival hanno presentato Resurrection come un’opera che mostra la continua evoluzione della creativita’ di Bi, pur restando fedele alle qualita’ sensoriali e poetiche che definiscono il suo stile cinematografico unico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it