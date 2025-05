Francia | conferimento Premio speciale del Festival di Cannes a regista cinese

Durante la cerimonia di chiusura del 78º Festival di Cannes, la Francia ha premiato il regista cinese Bi Gan con un riconoscimento speciale. Bi Gan, insieme al cast del film "Resurrection", ha attirato l’attenzione sul red carpet il 24 maggio 2025, sottolineando il riconoscimento internazionale del cinema cinese e rafforzando il legame culturale tra Francia e Cina.

Il regista cinese Bi Gan (secondo da sinistra) e i membri del cast del film cinese Resurrection posano al loro arrivo sul red carpet della cerimonia di chiusura del 78esimo Festival di Cannes, a Cannes, in Francia, il 24 maggio 2025. Il regista cinese Bi Gan ha vinto ieri il Premio speciale al 78esimo Festival di Cannes per il suo film di fiction epico Resurrection, conosciuto in cinese come Kuang Ye Shi Dai. Gli organizzatori del festival hanno presentato Resurrection come un'opera che mostra la continua evoluzione della creativita' di Bi, pur restando fedele alle qualita' sensoriali e poetiche che definiscono il suo stile cinematografico unico.