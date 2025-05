francesco parravano trionfa alla due giorni marchigiana nel g p s rita

Francesco Parravano ha vinto la Due Giorni Marchigiana nel GP SR Rita sotto un sole cocente. Lo sprinter ciociaro, in forza alla MG Kvis Costruzioni e Ambiente Colors for Peace, ha trionfato dopo una faticosa salita a Sant’Agostino, celebrando il successo con le braccia alzate. La competizione è stata spettacolare, confermando il talento e la determinazione del giovane atleta, protagonista di un evento sportivo sentito e coinvolgente nella regione marche.

Spettacolo sotto un sole cocente nella Due Giorni Marchigiana che incorona vincitore lo scricciolo ciociaro Francesco Parravano. Il ragazzo della MG Kvis Costruzioni e Ambiente Colors for Peace si presenta a braccia alzate alla fine della salita che porta a Sant'Agostino dove come consuetudine è posto lo striscione d'arrivo della prima gara della Due Giorni, il G.P. S.Rita-Trofeo Foridra (171 partenti, impreziosito come l'anno scorso dal muro di Contrada Concia), evento internazionale per ciclisti élite e under 23 giunto alla 43esima edizione.