Francesca Marcantognini trovata morta in un hotel a Roma indagano i carabinieri | aveva 26 anni ed era la titolare di una pizzeria

Francesca Marcantognini, una giovane imprenditrice di 26 anni e titolare di una pizzeria ad Aprilia, è stata trovata morta in un hotel a Roma. Gli operatori del 118, accorsi sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I carabinieri stanno avviando indagini approfondite per chiarire le circostanze della tragica scomparsa, che ha lasciato la comunità sotto shock.

Francesca Marcantognini, 26enne titolare di una pizzeria di Aprilia, è stata trovata morta in un hotel a Roma. Gli operatori del 118, intervenuti nella struttura, non hanno potuto... 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Francesca Marcantognini trovata morta in un hotel a Roma, indagano i carabinieri: aveva 26 anni ed era la titolare di una pizzeria

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Francesca Marcantognini trovata morta in un hotel a Roma, indagano i carabinieri: aveva 26 anni ed era la titolare di una pizzeria

Riporta msn.com: Francesca Marcantognini, 26enne titolare di una pizzeria di Aprilia, è stata trovata morta in un hotel a Roma. Gli operatori del ...

Francesca Marcantognini, la ristoratrice 26enne di Aprilia trovata morta in un hotel a Roma: indagano i carabinieri

Scrive msn.com: La titolare di una pizzeria di Aprilia, Francesca Marcantognini di 26 anni, è stata trovata morta in un hotel a Roma. Gli operatori del ...

Trovata morta in un canale la donna scomparsa a Gambolò