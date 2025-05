Francesca Marcantognini la ristoratrice 26enne di Aprilia trovata morta in un hotel a Roma | indagano i carabinieri

Francesca Marcantognini, una giovane ristoratrice di 26 anni e titolare di una pizzeria ad Aprilia, è stata trovata senza vita in un hotel di Roma. La tragedia ha colpito la comunità locale, e le indagini sono affidate ai carabinieri, mentre gli operatori del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'accaduto ha suscitato grande shock e incredulità tra familiari e amici.

La titolare di una pizzeria di Aprilia, Francesca Marcantognini di 26 anni, è stata trovata morta in un hotel a Roma. Gli operatori del 118, intervenuti nella struttura, non hanno potuto... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Francesca Marcantognini, la ristoratrice 26enne di Aprilia trovata morta in un hotel a Roma: indagano i carabinieri

Altre letture consigliate

Roma, ristoratrice 26enne di Aprilia trovata morta in un hotel della Capitale: indagano i carabinieri

Una giovane imprenditrice di 26 anni, titolare di una pizzeria ad Aprilia, è stata rinvenuta priva di vita in un hotel di Roma.

Francesca Polizzi denuncia stalking da parte di R e la fredda risposta della questura

Francesca Polizzi, ex corteggiatrice di Gianmarco Steri in Uomini e Donne, ha denunciato stalking da parte di R, esprimendo il suo dolore sui social.

Oggi l’insediamento di Francesca Spena: svolta storica al Tribunale di Avellino

Oggi segna una svolta storica per il Tribunale di Avellino con l’insediamento di Francesca Spena, prima donna a guidare gli uffici giudiziari irpini.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Francesca Marcantognini trovata morta in un hotel a Roma, indagano i carabinieri: aveva 26 anni ed era la titolare di una pizzeria

Da msn.com: Francesca Marcantognini, 26enne titolare di una pizzeria di Aprilia, è stata trovata morta in un hotel a Roma. Gli operatori del 118, intervenuti nella struttura, non hanno ...

Francesca Russo, estetista trovata morta in casa: datore di lavoro indagato per omicidio

Scrive romatoday.it: Svolta, a distanza di un anno, nelle indagini sulla morte dell'estetista 26enne Francesca Russo, avvenuta il 19 maggio dell'anno scorso nell'abitazione del suo datore di lavoro a Ciampino.