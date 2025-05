Francesca Marcantognini la 26enne di Aprilia trovata morta in un hotel a Roma | era titolare della pizzeria Tema

Francesca Marcantognini, una giovane imprenditrice di 26 anni e titolare della pizzeria Tema ad Aprilia, è stata trovata morta in un hotel di Roma. Gli operatori del 118, accorsi sul luogo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La notizia ha sconvolto la comunità locale, lasciando molti in cerca di risposte su questa tragica e misteriosa vicenda.

La titolare di una pizzeria di Aprilia, Francesca Marcantognini di 26 anni, è stata trovata morta in un hotel a Roma. Gli operatori del 118, intervenuti nella struttura, non hanno potuto... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Francesca Marcantognini, la 26enne di Aprilia trovata morta in un hotel a Roma: era titolare della pizzeria Tema

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Francesca Marcantognini, la 26enne di Aprilia trovata morta in un hotel a Roma: era titolare della pizzeria Tema

Riporta msn.com: La titolare di una pizzeria di Aprilia, Francesca Marcantognini di 26 anni, è stata trovata morta in un hotel a Roma. Gli operatori del 118, intervenuti nella struttura, non hanno ...

Francesca Marcantognini trovata morta in un hotel a Roma, indagano i carabinieri: aveva 26 anni ed era la titolare di una pizzeria

Scrive msn.com: Francesca Marcantognini, 26enne titolare di una pizzeria di Aprilia, è stata trovata morta in un hotel a Roma. Gli operatori del 118, intervenuti nella struttura, non hanno ...

Francesca Marcantognini trovata morta in un hotel a Roma: lutto a Aprilia per la giovane ristoratrice

Secondo 41esimoparallelo.it: Francesca Marcantognini, 26enne titolare di una pizzeria ad Aprilia, è stata trovata morta in un hotel a Roma.