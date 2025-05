FOTO | Paige Saraya risponde duramente a un fan che la incolpa per le molestie subite

In un recente scambio su Instagram, l'ex star della AEW, Saraya, ha risposto in modo deciso e sarcastico a un fan che l'ha incolpata per molestie subite. La situazione ha riaccesso il dibattito sui comportamenti inappropriati dei fan e sulla responsabilitĂ delle celebritĂ , evidenziando l'importanza di difendersi dalle ingiuste accuse. Saraya ha dimostrato ancora una volta di non avere timore di affrontare le critiche e di difendere la propria posizione.

L’ex star della AEW replica sarcasticamente su Instagram a chi giustifica comportamenti inappropriati dei fan. Saraya ha dovuto nuovamente difendersi da commenti inappropriati sui social media. L’ex campionessa della AEW ha risposto con sarcasmo tagliente a un fan che ha tentato di giustificare le molestie subite dalla wrestler, collegandole al suo modo di vestire e ai contenuti che pubblica online. Lo scambio su Instagram che ha scatenato la polemica. Tutto è iniziato quando Saraya ha pubblicato una foto in bikini sulla sua storia Instagram. Un utente, identificato come “thedonisonevan”, ha commentato insinuando che la wrestler sia in qualche modo responsabile dei comportamenti molesti di alcuni fan... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - FOTO: Paige/Saraya risponde duramente a un fan che la incolpa per le molestie subite

