FOSSA SUPERATA! Jasmine Paolini rischia grosso ma da campionessa rimonta Yuan e avanza al Roland Garros

Jasmine Paolini, grande speranza del tennis italiano, supera un match ad alta tensione al Roland Garros 2025. Dopo aver fatto tremare i tifosi, trovandosi in difficoltĂ contro la cinese Yue Yuan, la numero 4 del mondo rialza la testa e, con una straordinaria rimonta, conquista il primo turno per 6-1, 4-6, 6-3. Un inizio di torneo che dimostra il suo carattere da vera campionessa.

Jasmine Paolini fa spaventare praticamente tutta l'Italia tennistica nelle vicinanze della sera del Court Suzanne Lenglen. La numero 4 del mondo batte per 6-1 4-6 6-3 la cinese Yue Yuan all'esordio nel Roland Garros 2025, ma nel corso del terzo set si trova anche sotto di un break prima di lanciare un'autentica volata finale. Dopo quest'ora e 38 minuti non banale, il prossimo capitolo sarĂ comunque australiano, a scelta tra Ajla Tomljanovic e Maya Joint, in campo domani (e il secondo turno si giocherĂ mercoledì). Pronti via, e Yuan viene immediatamente messa in crisi dalle variazioni proposte da Paolini...

