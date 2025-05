Fornisce nome falso 38enne era ricercato da 5 anni per furti

DURANTE I CONTROLLI. Fermato a Pianico su un’auto guidata da un connazionale per un normale controllo: deve scontare 1 anno e mezzo... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Fornisce nome falso, 38enne era ricercato da 5 anni per furti

