Formula 1 oggi il Gran Premio di Monaco | orari griglia di partenza e dove vederlo in tv

La Formula 1 torna a Monaco, uno dei round più affascinanti e prestigiosi del campionato. Il Gran Premio di Montecarlo promette emozioni uniche, con orari di partenza, griglia e le modalità di visione in TV da non perdere. Dopo le qualifiche, Lando Norris si è aggiudicato la pole position. Ecco tutto quello che devi sapere sull'evento, dai risultati alle modalità di trasmissione.

La Formula 1 accende i riflettori sul circuito cittadino di Montecarlo per uno degli appuntamenti più iconici del calendario: il Gran Premio di Monaco. Al termine delle qualifiche, è Lando Norris a prendersi la scena conquistando la pole position con la McLaren, davanti a Charles Leclerc che, nella gara di casa, scatterà dalla seconda piazza. Terzo Oscar Piastri, a conferma di una McLaren in grande spolvero. Gran Premio: penalizzato Lewis Hamilton. Non sono mancate le polemiche durante il Q1: Lewis Hamilton, al volante della seconda Ferrari, è stato penalizzato di tre posizioni per aver ostacolato Max Verstappen in fase di lancio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Formula 1, oggi il Gran Premio di Monaco: orari, griglia di partenza e dove vederlo in tv

