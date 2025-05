Formula 1 le pagelle di Leo Turrini | Lando pensa al titolo Leclerc quasi miracoloso

In un mondano giro di pista, Leo Turrini offre le sue pagelle sulla Formula 1, mettendo in risalto le performance straordinarie di Lando Norris e Charles Leclerc. Mentre Norris brilla con una vittoria meritata e strategica, Leclerc si distingue per un talento quasi miracoloso, anche se non sufficiente per il trionfo. Scopriamo insieme le valutazioni di questa emozionante gara che tiene vive le speranze per il titolo.

10 NORRIS. La gara l’aveva vinta con quel lampo in extremis sabato in qualifica. Con questa McLaren gli viene facile anche gestire la situazione alle spalle di Verstappen in attesa di pit stop. Un successo meritato, un messaggio a Piastri per il titolo. 9 LECLERC. Carletto fa tutto bene ma non basta. Ci prova allo Start ma non c’è spazio. Nel finale si incolla agli scarichi di Norris sognando un miracolo che non arriva. Ma il minimo è dirgli grazie, la Ferrari è lui. 9 STELLA. La McLaren non trionfava a Monaco dal remoto 2008. Un’altra grande soddisfazione per questo ingegnere italiano di scuola Ferrari... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Formula 1, le pagelle di Leo Turrini: Lando pensa al titolo, Leclerc quasi miracoloso

