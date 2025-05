Formula 1 Gp di Monaco | Norris vince davanti a Leclerc e Piastri Male le Mercedes

Nell’indimenticabile GP di Monaco, Lando Norris trionfa con la sua McLaren, precedendo Charles Leclerc e Oscar Piastri. La gara, caratterizzata da colpi di scena e una competizione serrata, ha visto Max Verstappen in testa fino a un giro dalla conclusione, quando un imprevisto ha cambiato le sorti della corsa. Le Mercedes, invece, hanno faticato, deludendo le aspettative dei tifosi. Un epilogo avvincente per un Gran Premio da ricordare.

La McLaren di Lando Norris vince il Gp di Monaco. Il pilota britannico ha fatto una gara attenta, in un Gp più spettacolare e indeciso del solito, seguendo la Red Bull di Max Verstappen che è rimasto davanti fino ad un giro dalla fine del Gp del Principato, prima di essere costretto ad effettuare il secondo pit stop obbligatorio, da quest'anno, della gara cittadina di Montecarlo

