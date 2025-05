Formazioni ufficiali Venezia Juve | le scelte di Tudor

Le formazioni ufficiali di Venezia e Juve sono state annunciate, con le scelte strategiche di Tudor e Di Francesco pronte a influenzare l'esito di questo cruciale incontro di campionato. La Juventus, nell'ultima partita della Serie A 2024/25, è chiamata a vincere contro il Venezia per sperare nei verdetti favorevoli. Scopri tutti i dettagli sulle scelte dei due allenatori e le aspettative per questa sfida decisiva.

Formazioni ufficiali Venezia Juve: le scelte di Tudor e Di Francesco per la sfida di campionato dei bianconeri. Tutti i dettagli. La Juve torna in campo per l’ultima volta in questa Serie A 202425. È la sera dei verdetti: i bianconeri devono vincere contro il Venezia per qualificarsi alla prossima Champions League. Di seguito le formazioni ufficiali del match. VENEZIA JUVE LIVE Venezia: in attesa delle formazioni ufficiali Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Alberto Costa, Kelly, Savona; Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Venezia Juve: le scelte di Tudor

Venezia e Fiorentina si affrontano in una sfida cruciale: il pareggio non basta a nessuna delle due. I veneti lottano per la salvezza, mentre i toscani cercano punti preziosi per la zona Europa.

Venezia e Fiorentina si sfidano nella penultima gara della 36esima giornata di campionato. Le formazioni ufficiali sono pronte, ma manca Gudmundsson per i veneti, costringendo Palladino a rivedere il modulo.

Alle 18:30 si accendono i riflettori sul confronto tra Venezia e Fiorentina, valido per la trentaseiesima giornata di Serie A.

