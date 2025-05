Formazioni ufficiali Atalanta Parma le scelte degli allenatori

Alle 20.45 di oggi, Atalanta e Parma si sfideranno nell'atteso match valido per la 38a giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state rese note, rivelando le scelte strategiche degli allenatori in vista di questa importante partita. Scopriamo insieme i giocatori che scenderanno in campo!

Formazioni ufficiali Atalanta Parma, le scelte degli allenatori per il match valido per la 38a giornata di Serie A Alle 20.45 la sfida valida per la 38a giornata di Serie A: Atalanta Parma. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. FORMAZIONI UFFICIALI IN ATTESA... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Atalanta Parma, le scelte degli allenatori

Altre letture consigliate

Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali: Lookman dal primo minuto, De Roon in difesa

Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Roma. Nel team di Gasperini, attenzione su Lookman, schierato dal primo minuto, con De Roon in un inedito ruolo difensivo.

DIRETTA Serie A, Atalanta-Roma | Formazioni Ufficiali LIVE

Segui la diretta di Atalanta-Roma, match del 'Gewiss Stadium' valido per la 36esima giornata di Serie A.

Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali: Lookman titolare, sorpresa Renshc. Ci sono Pasalic e Shomurodov

Nel match tra Atalanta e Roma, le formazioni ufficiali sorprendono con Lookman titolare e Renshc in campo.

Cosa riportano altre fonti

Serie A, le formazioni ufficiali delle 20.45: dalla Champions alla salvezza

Secondo msn.com: 25 Maggio 2025 - 19:26 Di seguito le formazioni ufficiali delle 6 partite di Serie A. Saverio Fattori Ultima serata di Serie A e si preannunciano novanta minuti ricchi di colpi di scena. Tolto lo scud ...

Serie A 2024-2025: Atalanta-Parma, le probabili formazioni

Come scrive sportal.it: Le probabili formazioni di Atalanta-Parma, ultima giornata della Serie A 2024-2025. Calcio d'inizio alle ore 20.45 al Gewiss Stadium ...

Formazioni UFFICIALI Atalanta-Parma: il verdetto su Bernabé, tornano dal 1' Carnesecchi e Valenti

Secondo fantamaster.it: Formazioni ufficiali Atalanta Parma – Ultimi 90 minuti della stagione per Atalanta e Parma, con gli emiliani ancora in lotta per rimanere in Serie A anche la prossima stagione. Tutto deciso, invece, ...

?? In Diretta Atalanta vs Parma | Serie A 2025 | Diretta streaming dell'intera partita