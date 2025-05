Forlì Calcio | il pagellone della stagione trionfale in Serie D

Il Forlì Calcio ha concluso una stagione trionfale in Serie D, passata dal girone D alla Lega Pro, dopo 8 anni. Nonostante il mancato doppio (campionato e poule scudetto), i biancorossi si sono mostrati vincenti. Il pagellone valuta positivamente la rosa, iniziando dai portieri, con Colombo voto 6, senza gol subiti in due presenze. La stagione è stata segnate da successi e riscatto, lasciando buone prospettive future.

Dopo aver cannibalizzato il girone D di serie D ed essere così tornato in Lega Pro, a distanza di 8 anni dall’ultima apparizione, senza però centrare il doblete (oltre al campionato la poule scudetto), a bocce ferme per il Forlì è tempo di pagellone. - Portieri -. Colombo 6 (2 presenze, 0 gol subiti, 179’ giocati): l’estremo difensore della nazionale sammarinese, arrivato al Morgagni a metà campionato, fa la sua parte nei due match giocati con tanto di clean sheet. Martelli 7 (34 presenze, 28 gol subiti, 3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forlì Calcio: il pagellone della stagione trionfale in Serie D

PAGELLONE DI FINE ANNO: PARTE 1