Oggi, la Striscia di Gaza ha ricevuto i primi nove camion dei quindici finanziati dal Governo italiano nell'ambito del progetto "Food for Gaza". Questi veicoli, donati al Programma alimentare mondiale dell'Onu (Pam), rappresentano un importante aiuto contro la fame nella regione. La Farnesina annuncia con soddisfazione l'arrivo dei primi mezzi, sottolineando l'impegno italiano nella lotta alla crisi umanitaria.

Sono entrati oggi nella Striscia di Gaza i primi 9 dei 15 camion finanziati dal Governo italiano attraverso il progetto «Food for Gaza» e donati al Pam (Programma alimentare mondiale - WFP) dell’Onu. Lo rende noto la Farnesina. Grazie alla collaborazione con il Pam, i 9 camion sono arrivati adesso sul lato palestinese del valico israeliano di Kerem Shalom, percorso che dovrebbero seguire i restanti... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - “Food for Gaza”: i primi aiuti italiani oltre il valico, 9 camion in marcia contro la fame

