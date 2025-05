Fontana a secco da un anno | E ora arrivano i turisti

La fontana, che un tempo era animata da acqua, pesciolini e luci colorate, è rimasta asciutta da oltre un anno. Ora, nonostante la secca, arrivano i turisti a visitarla. In passato, l’acqua e i pesci attiravano bambini e visitatori, ma col tempo sono scomparsi, lasciando il luogo spoglio e silenzioso, con l’acqua che probabilmente si è spostata altrove.

Una volta c’era l’acqua che scorreva giocando con gli zampilli, c’erano anche i pesciolini, immancabile richiamo per i bambini e persino le luci colorate che si accendevano alternativamente. Con il tempo i pesciolini sono spariti e da oltre un anno anche l’acqua è andata a scorrere altrove (forse in alvei sotterranei come i fiumi del Carso). Comunque sia andata, la fontana di largo Giuseppe Taliercio, in località Paradiso, da oltre un anno è a secco. A segnalare l’inconveniente che si protrae da troppo tempo, è Luigi Azzarini, un marinello che è un assiduo frequentatore della passeggiata lungomare e che, come ex studente dello Zaccagna, cura il vicino cippo che ricorda Werther Cacciatori, medaglia d’oro della seconda guerra mondiale e insegnante di quell’istituto. 🔗 Leggi su Lanazione.it