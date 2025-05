Fonderie Ars ospita il giornalista Fabio Iuliano a Francavilla al Mare

Fonderie Ars è lieta di ospitare il giornalista Fabio Iuliano a Francavilla al Mare per la presentazione del suo libro "Lithium 24" (Ed. All Around). Dopo aver iniziato il suo tour a Pescara, Iuliano ci guiderà nel racconto della vita di Simone, un giovane giornalista e musicista che affronta le sfide e le opportunità della sua esistenza a Parigi. Un evento imperdibile per gli appassionati di cultura e letteratura.

L'associazione di promozione sociale Fonderie Ars ospita la presentazione di 'Lithium 24' (Ed. All Around) del giornalista e docente aquilano Fabio Iuliano, che dopo la tappa pescarese parlerà dello spaccato della vita di Simone, giovane giornalista e musicista che vive e lavora a Parigi e...

