Fonderie Ars ospita il giornalista Fabio Iuliano a Francavilla al Mare

Fonderie Ars è lieta di accogliere il giornalista Fabio Iuliano a Francavilla al Mare per la presentazione del suo libro "Lithium 24" (Ed. All Around). Dopo la tappa pescarese, Iuliano offrirà uno sguardo esclusivo sulla vita di Simone, un giovane giornalista e musicista che vive e lavora a Parigi, esplorando le sfide e le aspirazioni della sua generazione. Un evento imperdibile per gli amanti della letteratura e del giornalismo.

