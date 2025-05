Follonica Gavorrano e Alberese pareggiano 1-1 nella Coppa Passalacqua

Follonica Gavorrano e Alberese pareggiano 1-1 nella coppa Passalacqua. La partita vede i gol di Chinellato per il Follonica Gavorrano e un gol dell'Alberese, con sostituzioni e cambi durante il secondo tempo. Entrambe le squadre si contendono la qualificazione e la partita si conclude con un risultato di parità , riflettendo un equilibrio tra le formazioni.

FOLLONICAGAVORRANO 1 ALBERESE 1 FOLLONICAGAVORRANO: Uccelletti, Picci, Stefanini, Miccoli, Pimpinelli (22’ st Cozzatelli), Cionini, Marcatili (37’ st Mancinelli), Moroni, Pallini (37’ st Giannoni), Piazza, Chinellato (22’ st Calvi). A disposizione: Comparini, Simoncini, Cascioli, Di Cola, Sorvillo. All. Pagliarini. ALBERESE: Conti, Busetta, Caporali (37’ st Giochi), Alfano, Manganelli, Nasini (31’ st Piantieri), Dalla Montà (50’ st Leoni), De Pascale (17’ st Parnisari), Giulianini, Guidi, Graffieti (35’ st Niccolini). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Follonica Gavorrano e Alberese pareggiano 1-1 nella Coppa Passalacqua

