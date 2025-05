Follia a Berlino volo dirottato per 7 minuti di ritardo | ecco cosa è successo

Una follia si è consumata sopra Berlino, quando un volo Ryanair dalla Lituania è stato dirottato a Hannover a causa di un ritardo di appena sette minuti. La chiusura notturna dell’aeroporto berlinese ha spinto l'equipaggio a prendere questa drastica decisione, scatenando l’indignazione della compagnia low cost. Scopriamo cosa è realmente accaduto e quale è stata la reazione della Ryanair a questa bizzarra situazione.

La chiusura notturna dell'aeroporto di Berlino è costato il dirottamento nello scalo di Hannover per una manciata di minuti a un volo Ryanair in arrivo dalla Lituania: ecco cos'è successo e la rabbia della low cost... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Follia a Berlino, volo dirottato per 7 minuti di ritardo: ecco cosa è successo

Volo Ryanair diretto a Berlino viene dirottato a 250 chilometri di distanza per 7 minuti di ritardo

Un volo Ryanair diretto a Berlino è stato dirottato ad Hannover, a soli 250 km di distanza, a causa di un ritardo di appena 7 minuti.

