Folgorato mentre raccoglie ciliegie sotto gli occhi della fidanzata a Darfo | 30enne gravissimo

Un pomeriggio di raccolta si trasforma in un dramma a Darfo Boario Terme, provincia di Brescia. Il 25 maggio 2025, un uomo di 30 anni originario di Lovere è rimasto gravemente folgorato mentre raccoglieva ciliegie, sotto gli occhi della fidanzata. L'incidente ha scosso la comunità e aperto interrogativi sulla sicurezza durante queste attività quotidiane.

Un pomeriggio di raccolta si trasforma in tragedia. Dramma nel primo pomeriggio del 25 maggio 2025 a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia. Un uomo di 30 anni, originario di Lovere, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da una scarica elettrica mentre raccoglieva ciliegie in via Tagliamento, nella frazione di Bessimo Superiore. La tragedia si è consumata intorno alle 14:30. L’incidente. Il giovane si trovava su un cestello montato su una gru, intento a raccogliere ciliegie in un terreno privato. A causa di un movimento mal calcolato, il cestello si è avvicinato troppo ai cavi dell’alta tensione... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Folgorato mentre raccoglie ciliegie sotto gli occhi della fidanzata a Darfo: 30enne gravissimo

