Folgorato dall' alta tensione mentre raccoglie le ciliegie | gravissimo un 30enne

Un grave incidente ha scosso la frazione di Bessimo Superiore, a Darfo Boario Terme, dove un uomo di circa 30 anni è rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre raccoglieva ciliegie. Il dramma si è consumato in pochi istanti, lasciando la comunità in stato di shock e preoccupazione per le conseguenze di questo tragico evento.

Il dramma si è consumato in pochi secondi: nel primo pomeriggio di oggi, un uomo di circa trent'anni che stava raccogliendo ciliegie nella frazione di Bessimo Superiore, a Darfo Boario Terme, è rimasto folgorato da una violentissima scarica elettrica. Il giovane si trovava su un cestello...

