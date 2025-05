Flow - Un mondo da salvare un' edizione limitata in 4K UHD con booklet per l' Oscar dell' animazione

"Flow - Un mondo da salvare" è una stupefacente edizione limitata in 4K UHD, accompagnata da un prezioso booklet, per celebrare l'Oscar vinto come miglior film d'animazione. Grazie al crowdfunding di CG Entertainment, questa opera, definita la grande sorpresa dell'anno, porta sullo schermo un racconto imprevedibile e affascinante, pronto a conquistare il cuore di tutti gli amanti dell'animazione. Scopri un'esperienza unica e irripetibile!

Grazie alla campagna di crowdfunding lanciata da CG Entertainment, il vincitore del premio Oscar come miglior film d'animazione è disponibile con una stupenda edizione limitata e numerata in 4K UHD. È stata la grande sorpresa dell'anno nel campo dell'animazione. L'imprevedibile e inaspettato successo di Flow - Un mondo da salvare è arrivato dalla Lettonia, l'ha scritto e diretto l'allora sconosciuto Gints Zilbalodis, e aveva già iniziato a sorprendere a Cannes. Poi è arrivato addirittura l'Oscar per il miglior film di animazione a certificarne l'originalità dello sguardo e la sua capacità di evocare emozioni decisamente diverse e più profonde rispetto all'animazione americana che va per la maggiore... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Flow - Un mondo da salvare, un'edizione limitata in 4K UHD con booklet per l'Oscar dell'animazione

