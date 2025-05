Flora Vesterberg nipote della principessa Alexandra di Kent rivela di essere affetta da autismo | È stato un sollievo saperlo

Flora Vesterberg, nipote della Principessa Alexandra di Kent, ha recentemente rivelato di essere affetta da autismo. A 30 anni, ha condiviso pubblicamente la sua esperienza, evidenziando come abbia affrontato le sfide della neurodiversità fin dall’infanzia e abbia ora riconosciuto i punti di forza associati. La sua testimonianza rappresenta un importante passo verso la sensibilizzazione e il riconoscimento delle diversità.

La nipote della Principessa Alexandra, 30 anni rivela in un articolo: «Ho affrontato in silenzio le sfide della mia neurodiversità fin dall'infanzia, ma ora riesco anche a percepirne i punti di forza»... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Flora Vesterberg, nipote della principessa Alexandra di Kent, rivela di essere affetta da autismo: «È stato un sollievo saperlo»

