Firenze Paolo e Paola compiono 100 anni | Siamo sempre stati insieme

Firenze celebra un evento straordinario: Paolo e Paola Anzidei, gemelli fiorentini nati il 26 maggio 1925, festeggiano insieme il loro centesimo compleanno. Circondati da amici e parenti sulle colline di Bagno a Ripoli, i due si sono sempre sostenuti in una vita ricca di esperienze, tra cui la drammatica prigionia di Paolo durante la guerra e la gestione del negozio di Paola. Una storia d'amore e di resilienza.

Paolo e Paola Anzidei, gemelli fiorentini nati il 26 maggio 1925, hanno festeggiato insieme i 100 anni sulle colline di Bagno a Ripoli, circondati da amici e parenti. Paolo, ex rappresentante ed ex prigioniero dei tedeschi durante la guerra, √® tornato a piedi da Cassino. Paola, ex titolare di una lavanderia, vive ancora con il marito 98enne. Uniti da sempre, raccontano la loro lunga vita con affetto e ironia: ‚ÄúCi sentiamo ogni giorno, viviamo in simbiosi. Il segreto? Stare calmi e godersi la vita‚ÄĚ... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Firenze, Paolo e Paola compiono 100 anni: "Siamo sempre stati insieme"

Altri articoli sullo stesso argomento

Firenze, il 17 maggio aperti in notturna i musei del Bargello e delle Cappelle Medicee

Il 17 maggio, Firenze si illumina di cultura con l'apertura notturna del Museo Nazionale del Bargello e delle Cappelle Medicee.

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 13 maggio 2025

Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per oggi, martedì 13 maggio 2025, dedicato ai segni dell'Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

La Bicipolitana galoppa a Firenze. Mappa per le due ruote: Oltrarno, Novoli e Peretola

La Bicipolitana di Firenze si presenta come una nuova era per la mobilità sostenibile, integrando Oltrarno, Novoli e Peretola nel suo tracciato.

Ne parlano su altre fonti

Cgil Toscana: in segreteria Fabio Berni, Paola Galgani e Paolo Gozzani

Da nove.firenze.it: Firenze, 11-4-2023 - Oggi al circolo ... segretario generale di Filctem Cgil Toscana), Paola Galgani (segretaria generale di Cgil Firenze) e Paolo Gozzani (già segretario generale di Cgil Massa ...

Mostro di Firenze: la nuova serie di Paolo Cochi presentata a Firenze

nove.firenze.it scrive: Con i metodi investigativi e la tecnologia a disposizione sarebbe molto difficile riuscire a compiere una lunga ... eventi di presentazione per Paolo Cochi a Firenze e Calenzano il 24 e 25 maggio ...

Mostro di Firenze, Paolo Cochi e la pista del "Rosso del Mugello": "Più solida di quella di Pacciani"

Si legge su tag24.it: gli interrogativi sull'identità del serial killer che sconvolse Firenze e dintorni: il documentarista e scrittore Paolo Cochi, che da anni segue il caso, sta battendo, da un po', come consulente ...

Chi era il Mostro di Firenze ? Roberta Bruzzone e Paolo Cochi giugno 2011