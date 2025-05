Fiorentina miracolo | è Conference Viola vincono a Udine 2-3 Lazio perde Palladino incontra il club da generale fortunato Pagelle

La Fiorentina torna in Conference League grazie a un incredibile successo in trasferta contro l'Udinese. I viola, spinti da una ripresa appassionante, ribaltano il vantaggio iniziale di Lucca, approfittando dell'inferiorità numerica dei friulani. Raffaele Palladino e il suo approccio strategico si rivelano determinanti, mentre l'incontro con il club avviene sotto i migliori auspici. Ecco le pagelle di una partita che rimarrà nella memoria dei tifosi.

UDINE – Sarà di nuovo Conference, per la Fiorentina. Il miracolo sul quale contava Raffaele Palladino si è materializzato. Grazie ad una ripresa tutto cuore i viola ribaltano il gol di Lucca e vincono allo sprint contro i friulani in 10 dal 40? del primo tempo per l'ingenua espulsione di Bijol. Possono esultare gli oltre .

