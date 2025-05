Fiorentina in Conference League | scatta l'obbligo di riscatto per Fagioli quanto incassa la Juventus Cifre e dettagli

La Fiorentina conquista con fatica una vittoria fondamentale contro l'Udinese, battendoli 3-2 e approfittando del passo falso della Lazio, sconfitta 0-1. Questo successo in Conference League ha anche delle ripercussioni sul mercato, attivando l'obbligo di riscatto per Nicolò Fagioli. Scopriamo quanto incassa la Juventus e i dettagli economici di questa operazione cruciale per entrambe le squadre.

La Fiorentina esegue il proprio compito (non senza fatica), sconfiggendo 3-2 l`Udinese e approfitta del passo falso della Lazio, sconfitta 0-1... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

