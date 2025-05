Fiorentina Commisso chiama Palladino | Complimenti per il sesto posto

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha espresso le sue congratulazioni a Raffaele Palladino, allenatore del club, per il sesto posto ottenuto in campionato. Un risultato che consente alla squadra di accedere per la quarta stagione consecutiva alle competizioni europee. Commisso ha elogiato l’impegno di giocatori e staff, evidenziando la lotta instancabile fino all’ultima partita.

Commisso: “Congratulazioni abbiamo lottato fino all’ultimo minuto dell’ultima gara. Complimenti per il sesto posto al Mister, alla squadra e a tutto lo staff. Per la quarta stagione consecutiva saremo in Europa” L'articolo Fiorentina, Commisso chiama Palladino: “Complimenti per il sesto posto” proviene da Firenze Post... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina, Commisso chiama Palladino: “Complimenti per il sesto posto”

Su questo argomento da altre fonti

Fiorentina sconfitta a Siviglia, a fine partita Commisso chiama Palladino per dare la carica - La Fiorentina ha perso 2-1 sul campo ... della partita il presidente del club toscano Rocco Commisso ha parlato con l'allenatore Raffaele Palladino per caricare tutta la squadra in vista del ... Da tuttomercatoweb.com

Fiorentina: il futuro di Palladino e la sfida per la Conference League - Usciti dallo sfinente dibattito sull’accoglienza all’ex allenatore fresco di Coppa Italia, ci siamo infilati a testa bassa nel misterioso caso, si fa per dire, del prolungamento del contratto di Palla ... msn.com scrive

Palladino, il primo anno a Firenze non è un successo. Fiorentina (quasi) fuori dall’Europa e parte la protesta - Palladino è finito sul banco degli imputati in casa Fiorentina: la piazza non vede in lui quell'ambizione che il club aveva promesso ... Si legge su derbyderbyderby.it

Fiorentina, il CNB di Calamai: "Commisso spieghi il progetto tecnico e il rinnovo di Palladino"