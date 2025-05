Fiorella Mannoia Tra Musica e Impegno | Appello Urgente Su Aiuti Governi e Speranze dall’Africa

Fiorella Mannoia, con la sua potente voce, si fa portavoce di un appello urgente per richiamare l'attenzione sui tagli agli aiuti umanitari e sull'importanza di un impegno concreto da parte dei governi. Il suo nuovo brano "In Viaggio" non è solo una canzone, ma un manifesto di speranza e cambiamento per l'Africa, dove racconta le storie di chi lotta ogni giorno per un futuro migliore.

La voce di Fiorella Mannoia si alza per denunciare i tagli agli aiuti umanitari, chiamare in causa i governi e condividere la sua speranza per un cambiamento in Africa, raccontando anche l'origine del brano 'In Viaggio'...

Ne parlano su altre fonti

Fiorella Mannoia: "Stanno cancellando fondi per l'Africa, governi intervengano"

Come scrive msn.com: La cantante all'Adnkronos: 'Bisogna rivedere la cancellazione dei fondi alla cooperazione e a tutte le organizzazioni umanitarie' ...

Fiorella Mannoia ammalia Brescia: inebriante, tra canzoni e impegno

Si legge su giornaledibrescia.it: Sinfonica, elegante, con classe infinita: Fiorella Mannoia ammalia il pubblico (1.900 spettatori circa) del Teatro Clerici di Brescia, una città che l’adora e l’accoglie sempre con grande calore. Il ...

L'urlo per Gaza e per le donne, Fiorella Mannoia al Carlo Felice

Da rainews.it: Musica e impegno, per Fiorella Mannoia sul palco del Carlo Felice a Genova. In tour con l'orchestra, i suoi brani riletti in chiave sinfonica e l'omaggio ai grandi della musica italiana, da Battisti a ...

