Fiorella Mannoia | Stanno cancellando fondi per l’Africa governi intervengano

Fiorella Mannoia lancia un appello urgente riguardo alla cancellazione dei fondi per la cooperazione in Africa. In un'intervista con Adnkronos, sottolinea l'importanza di rivedere queste decisioni, che rappresentano una grave minaccia per le organizzazioni umanitarie. La celebre artista invita i governi a prendere posizione, evidenziando che le problematiche da affrontare sono enormi e richiedono un intervento tempestivo e responsabile.

(Adnkronos) – "Bisogna rivedere la cancellazione dei fondi alla cooperazione e a tutte le organizzazioni umanitarie. Questo sta succedendo ed è un disastro. Noi artisti possiamo fare tutti i concerti possibili purché se ne parli. Ma mi pare che ci sono problemi ben più grandi che i governi dovrebbero affrontare". Così Fiorella Mannoia, parlando all’Adnkronos, ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

Fiorella Mannoia: “Stanno cancellando fondi per l’Africa, governi intervengano”

Fiorella Mannoia lancia un appello urgente sulla drammatica riduzione dei fondi per la cooperazione in Africa, sottolineando l'importanza di intervenire per sostenere le organizzazioni umanitarie.

Fiorella Mannoia: “Stanno cancellando fondi per l’Africa, governi intervengano”

Fiorella Mannoia lancia un appello forte e chiaro sulla cancellazione dei fondi per la cooperazione in Africa.

Fiorella Mannoia al Lyrick in versione sinfonica. Viaggio tra i grandi successi insieme a un’orchestra

Questa sera, alle 21, il Lyrick di Assisi ospiterà "Fiorella Sinfonica - Live con orchestra", un imperdibile viaggio musicale nei grandi successi di Fiorella Mannoia.

Se ne parla anche su altri siti

Fiorella Mannoia: "Stanno cancellando fondi per l'Africa, governi intervengano"

Da msn.com: La cantante all'Adnkronos: 'Bisogna rivedere la cancellazione dei fondi alla cooperazione e a tutte le organizzazioni umanitarie' ...

Fiorella Mannoia: «Mariposa racconta noi donne: chi siamo e chi eravamo»

Scrive donnamoderna.com: Da dove partire per introdurre Fiorella Mannoia? Persino lei preferisce chiederci ... è posto e dobbiamo pestarci i piedi. Noi che siamo state avversarie, nemiche, streghe, oche, sacre, profane.

Fiorella Mannoia: "Papa Francesco è stato un vero combattente in questi anni. Le sue parole e la sua voce sono state spesso inascoltate"

Si legge su ilfattoquotidiano.it: Sabato 26 aprile Fiorella Mannoia ... e la sua voce sono state spesso inascoltate ed è stato un vero combattente di questi ultimi anni”. Nel corso del live la Mannoia ha raccontato aneddoti ...

I Miei Amici Stanno Al Bar