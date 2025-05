Fiorella Mannoia | Stanno cancellando fondi per l’Africa governi intervengano

Fiorella Mannoia lancia un appello forte e chiaro sulla cancellazione dei fondi per la cooperazione in Africa. In un recente intervento, l'artista sottolinea l’urgenza di rivedere queste decisioni, definendole un disastro. Mentre gli artisti possono sensibilizzare attraverso concerti, Mannoia invita i governi a prendere posizione su questioni ben più gravi che colpiscono il continente africano e le sue organizzazioni umanitarie.

(Adnkronos) – "Bisogna rivedere la cancellazione dei fondi alla cooperazione e a tutte le organizzazioni umanitarie. Questo sta succedendo ed è un disastro. Noi artisti possiamo fare tutti i concerti possibili purché se ne parli. Ma mi pare che ci sono problemi ben più grandi che i governi dovrebbero affrontare". Così Fiorella Mannoia, parlando all'Adnkronos.

