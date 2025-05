Fiorella Mannoia denuncia taglio fondi umanitari e sfruttamento risorse in Africa nel concerto di via Asiago

Durante un emozionante concerto in Via Asiago, Fiorella Mannoia ha lanciato un appello accorato contro il taglio dei fondi umanitari e lo sfruttamento delle risorse in Africa. La cantante ha sottolineato l'importanza di riconsiderare le politiche che minacciano la cooperazione internazionale, evidenziando le gravi conseguenze per le comunitĂ vulnerabili. Le sue dichiarazioni, rilasciate all'Adnkronos, mettono in luce un tema cruciale e urgente di giustizia sociale

Fiorella Mannoia ha espresso la necessitĂ di riconsiderare le decisioni che hanno portato alla riduzione dei fondi destinati alla cooperazione e alle organizzazioni umanitarie, evidenziando come questo processo stia causando gravi conseguenze. Durante una dichiarazione rilasciata all'Adnkronos poco prima del suo concerto in diretta su Rai Radio2, l'artista ha sottolineato che, sebbene gli eventi musicali

