Finisce l’era Pozzo | L’Udinese venduta ad un fondo americano

L’era Pozzo all’Udinese volge al termine: il club friulano sarebbe stato venduto a un fondo americano per 150 milioni, secondo il Tgr Rai Fvg. Dopo 39 anni, la proprietà famigliare passerebbe in mano straniera, segnando una svolta storica per il club. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore, chiudendo un capitolo di successo che ha visto l’Udinese emergere come protagonista nel calcio italiano.

La clamorosa indiscrezione è stata svelata dal Tgr Rai Fvg secondo il quale il club friulano sarebbe stato venduto ad un fondo americano per 150 milioni con l’ufficialità attesa per le prossime ore. Dopo 39 anni, dunque, finisce l’era Pozzo, la cui famiglia rilevò la società nel lontano 1986. FINISCE L’ERA POZZO: I DETTAGLI DELLA CESSIONE DELL’UDINESE I nuovi acquirenti stranieri risultano ancora ignoti, tanto che gli stessi hanno preferito non commentare per il momento. Cio’ che si sa è che si tratta di un fondo che avrebbe sede negli Stati Uniti e che l’operazione si è chiusa per una cifra intorno ai 150 milioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Finisce l’era Pozzo: L’Udinese venduta ad un fondo americano

