Finisce l’era Pozzo | L’ Udinese venduta ad un fondo americano

Dopo 39 anni, si chiude l’era Pozzo all’Udinese: il club friulano è stato venduto a un fondo americano per circa 150 milioni di euro. La clamorosa indiscrezione, riportata dal Tgr Rai Fvg, prevede l’annuncio ufficiale nelle prossime ore. Un passaggio di testimone che segna un nuovo capitolo per la società, fondata e guidata dalla famiglia Pozzo dal 1986.

I nuovi acquirenti stranieri risultano ancora ignoti, tanto che gli stessi hanno preferito non commentare per il momento.