Finale nazionale di Gormiti | una scuola forlivese terrà alta la bandiera della provincia

La finale nazionale di Gormiti si terrà a Forlì, con una scuola locale che rappresenterà la provincia. L’evento, tra le sfide più importanti dell’anno, si svolgerà nelle grotte di Frasassi e mirerà a sensibilizzare gli studenti sulla tutela del pianeta. I protagonisti della serie “Gormiti - The New Era” saranno al centro dell’iniziativa, coinvolgendo i giovani in un percorso educativo e di consapevolezza ambientale, valorizzando anche un suggestivo sito naturale.

La sfida educativa più attesa dell’anno, offerta dalle grotte di Frasassi alle scuole italiane per sensibilizzare gli studenti alla salvaguardia del pianeta, con gli amatissimi protagonisti della serie “Gormiti - The New Era”, che vanta tra le principali location di ripresa anche il favoloso sito. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Finale nazionale di Gormiti: una scuola forlivese terrà alta la bandiera della provincia

