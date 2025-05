Final destination bloodlines raggiunge un importante traguardo globale e avvicina il record del franchise

"Final Destination Bloodlines" segna un traguardo significativo per il franchise, avvicinandosi al record globale di incassi. Questo sesto capitolo, diretto da Zach Lipovsky e Adam Stein e uscito nel 2025, ha conquistato il botteghino, confermando l'eterna fascinazione del pubblico per le inquietanti storie in cui la Morte insegue le sue vittime. Il successo del film riaccende l'interesse per una saga amata e temuta.

successo al botteghino per "final destination bloodlines". Il film Final Destination Bloodlines, uscito nel 2025 e diretto da Zach Lipovsky e Adam Stein, ha raggiunto un importante traguardo commerciale. Questo sesto capitolo della celebre saga horror, che narra di come la Morte insegua le persone sfuggite a catastrofi imminenti grazie a premonizioni, si sta affermando come uno dei maggiori successi del franchise. Con un incasso di $102 milioni nel suo weekend di debutto mondiale, ha superato in soli tre giorni l'intera raccolta della seconda pellicola del 2003.

