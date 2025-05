Figlio morì di tumore genitori rischiano il processo per omicidio | Non seguirono i consigli dei medici

Un caso drammatico scuote la comunità di Vicenza: due genitori, accusati di omicidio volontario, potrebbero affrontare un processo dopo la morte del loro figlio adolescente, deceduto a causa di un tumore. Secondo l'accusa, la coppia ha rifiutato di seguire le indicazioni mediche, negando al ragazzo le cure necessarie. La vicenda solleva interrogativi etici e legali sulla responsabilità genitoriale e il diritto alla salute.

L’accusa è pesantissima: aver rifiutato di seguire i consigli dei medici, senza prestare al figlio le cure necessarie per contrastare un tumore. L’adolescente è morto e i suoi genitori sono indagati per omicidio volontario dai pm di Vicenza. La coppia, entrambi cinquantenni, dopo la chiusura indagini rischiano il processo davanti alla Corte d’assise. Il ragazzino era iscritto alle scuole medie ed era morto all’ospedale San Bortolo di Vicenza all’inizio dello scorso anno. Il caso sarebbe stato portato all’attenzione della magistratura dai servizi sociali del comune dove abita la famiglia. La segnalazione era stata trasmessa alla Procura per i minorenni di Venezia, e quindi alla Procura vicentina, dove è stato aperto il fascicolo d’indagine e formulata l’ipotesi di reato... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Figlio morì di tumore, genitori rischiano il processo per omicidio: “Non seguirono i consigli dei medici”

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Vicenza, il figlio morì di tumore, genitori indagati per omicidio: avrebbero impedito cure adeguate

A Vicenza, un'adolescente deceduto a causa di un tumore avrebbe ricevuto cure inadeguate dai suoi genitori, ora indagati per omicidio.

Vicenza, il figlio morì di tumore. Genitori indagati per omicidio volontario

A Vicenza, una drammatica vicenda scuote la comunità: due genitori sono indagati per omicidio volontario dopo la morte del loro figlio adolescente, deceduto a causa di un tumore.

“Ho lasciato il cinema per accudire mio figlio malato di tumore. Dopo la sua morte è difficile uscire di casa, voglio solo stare con la mia famiglia”: parla Gary Sinise

Gary Sinise, noto per i suoi ruoli iconici, ha scelto di mettere da parte la carriera per dedicarsi alla famiglia dopo la devastante diagnosi di cancro che ha colpito sua moglie e suo figlio.

Miracolo: Dopo 16 giorni di coma, un bambino si sveglia e riabbraccia sua madre ?.