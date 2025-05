fiction trame di tradimento su canale 5 26 maggio – 1 giugno 2025

La fiction turca "Tradimento", in onda su Canale 5 dal 26 maggio al 1° giugno 2025, si preannuncia ricca di colpi di scena e tensione. Gli spettatori saranno catturati da segreti inconfessabili, amori impossibili e vendette che stravolgeranno le vite dei protagonisti. Ogni episodio svela una nuova trama di tradimento, portando il pubblico a vivere emozioni intense e inaspettate. Non perdere queste nuove avvincenti puntate!

La fiction turca Tradimento, in onda su Canale 5, continua a tenere incollati gli spettatori con intrecci sempre più avvincenti e colpi di scena mozzafiato. Tra segreti svelati, amori proibiti, vendette implacabili e drammi familiari, le puntate dal 26 maggio al 1° giugno 2025 promettono emozioni forti e tensioni crescenti. Scopriamo insieme cosa accadrà ai protagonisti e quali nuovi sviluppi scuoteranno le loro vite in questa settimana ricca di suspense e passioni contrastanti. Lunedì 26 maggio. Il tradimento di Tarik e le scuse di Sezai. Umit e Ozan rivelano a Guzide che Tarik ha mandato Gulsum, una sua dipendente, a lavorare nel suo studio legale con l'intento di spiarla, scatenando in Guzide un senso di tradimento da parte di chi le è vicino...