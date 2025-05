Festival di Cannes la Palma d’Oro al dramma iraniano ‘It Was Just an Accident’ di Jafar Panahi ecco tutti i premi

Il dramma iraniano "It Was Just an Accident" di Jafar Panahi ha conquistato la Palma d’Oro al Festival di Cannes, consacrando ancora una volta il valore del cinema iraniano. La vittoria, annunciata sabato sera, sottolinea il successo del distributore indie Neon, responsabile degli ultimi sei vincitori del prestigioso premio. Un traguardo che conferma l’importanza e la potenza del cinema come strumento di denuncia e arte universale.

Il dramma iraniano It Was Just an Accident di Jafar Panahi ha vinto la Palma d’Oro sabato sera al Festival di Cannes. La vittoria prosegue la straordinaria corsa del distributore indie Neon, che ha finanziato gli ultimi sei vincitori della Palma d’Oro. Prima di It Was Just an Accident per la distribuzione nordamericana, Neon ha scelto gli altri precedenti vincitori a Cannes: Parasite, Titane, Triangle of Sadness, Anatomy of a Fall e Anora. Cate Blanchett ha consegnato il premio a Panahi, che tre anni fa è stato imprigionato in Iran e ha iniziato uno sciopero della fame. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Festival di Cannes, la Palma d’Oro al dramma iraniano ‘It Was Just an Accident’ di Jafar Panahi, ecco tutti i premi

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Il Festival di Cannes 2025 si apre con una Palma d’onore a Robert De Niro

Il Festival di Cannes 2025 si prepara a brillare con la Palma d'Onore assegnata a Robert De Niro. Con l'apertura della 78esima edizione, le attese sono palpabili, sia nelle sale che sul tappeto rosso.

Cannes, palma travolge spettatore del festival sulla Croisette: è grave

Un incidente drammatico ha colpito il Festival di Cannes, quando un uomo di origine asiatica è stato gravemente ferito da una palma sradicata da una forte raffica di vento sulla Croisette.

Festival di Cannes 2025, Palma d’Oro onoraria a Denzel Washington: “Una grande sorpresa”

Al Festival di Cannes 2025, Denzel Washington ha ricevuto la Palma d'Oro onoraria, sorprendendo il pubblico presente.

Se ne parla anche su altri siti

Festival di Cannes: Palma d'Oro al dramma iraniano 'It Was Just an Accident', tutti i premi

Segnala msn.com: Il thriller 'It Was Just an Accident' del regista dissidente iraniano Jafar Panahi ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Il regista Panahi ha ricevuto il premio facendo appello alla libertà e ...

Video. Cannes: Palma d'Oro all'iraniano It Was Just an Accdent, ecco i premi

it.euronews.com scrive: Video. Il thriller 'It Was Just an Accident' del regista dissidente iraniano Jafar Panahi ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Il regista Panahi ha ricevuto il premio facendo appello alla li ...

Festival di Cannes 2025, chi è il film vincitore della Palma d’oro: tutti i premiati

Riporta superguidatv.it: Festival di Cannes 2025, chi è il film vincitore della Palma d'oro: tutti i premiati della 78esima edizione che si apre con un blackout.

DIRECTO: PALMARÉS FESTIVAL DE CANNES 2025 | Ganadoras, Palma de Oro, Premios